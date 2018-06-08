國際財經

七大工業國（G7）峰會在加拿大開鑼，市場擔心美國與六個盟友的貿易糾紛惡化，加上美國聯儲局和歐洲央行將於未來一周開會議息，投資者選擇靜觀其變，風險胃納明顯下降，美股窄幅先低後高，歐股則受壓。

美股低開，道指一度跌75點，中段收復失地，最多漲84點，收市仍上揚75點或0.3%，報25316點，寶潔飆1.8%，是升幅最大成份股。

蘋果傳削iPhone組件供應 股價挫

標指升0.31%；納指彈0.14%。有報道指蘋果要求供應商下半年削減iPhone組件的供應量，拖累蘋果股價曾瀉近2%，收市僅回落0.9%；英特爾挫1.4%。本周累計，道指漲2.8%，是3個月以來最大單周升幅；標指上揚1.6%；納指攀升1.2%，周初曾創歷史新高。

歐股整體偏軟，意大利股市跌幅最明顯，急挫近2%，外界持續擔心意國新政府的開支政策會打擊經濟。

聯儲局和歐洲央行將分別於周三（13日）和周四（14日）公布議息結果，預期美國將宣布加息，歐央行亦會討論是否今年內結束買債。另外，美國總統特朗普到加拿大出席G7峰會，暫未傳出嚴重內訌消息，但相信仍會就貿易問題遭其他成員國圍攻，不利市場氣氛。

蘭特半年低 雷亞爾反彈

歐羅退守至1.1766美元，上日尾段為1.1800。儘管美滙指數反彈0.2%，報93.553，惟全周仍有機會下滑0.4%，將是3月23日以來最大一周跌幅。

紐約8月期金收市跌30美仙，報每盎斯1302.70美元，本周累計升0.3%。

新興市場滙市繼續波動，南非蘭特曾跌至6個月新低，但周四挫至逾兩年低的巴西雷亞爾喘穩，並大幅反彈逾4%。

美國石油產量不斷增加，中國需求卻有減弱跡象，導致油價下滑。紐約7月期油收市跌21美仙或0.3%，報每桶65.74美元，本周累計跌0.1%。布蘭特8月期油回落86美仙或1.1%，收報76.46美元，本周累計跌0.4%。

另外，聯邦儲備局前主席貝南奇（Ben Bernanke）出席美國企業學會的政策討論時表示，美國經濟將於2020年面臨「威利狼」（Wile E. Coyote）時刻，屆時特朗普政府的強大財政刺激措施效力已告消退，增長可能嚴重放緩，就好像經典動畫中，「威利狼」追捕「小鳥嗶嗶」（Road Runner）時，往往會掉下懸崖一樣。