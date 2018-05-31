國際財經

意大利籌組新政府取得進展，法律學教授孔特(Giuseppe Conte)接受總統馬塔雷拉提出的組閣邀請，向總統遞交內閣成員名單，新政府將於香港時間周五晚上10時宣誓。

孔特任命特里亞(Giovanni Tria)為新財長；五星運動黨黨魁Di Maio被任命為經濟發展部長兼副總理；北方聯盟黨魁薩爾維尼被任命為內政部長兼副總理；Moavero Milanesi被任命為外長。

對歐元持懷疑論的薩沃納則未獲任命。經濟學家科塔雷利則已向總統提出退出組閣任務的請求。