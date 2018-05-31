國際財經

環球市場剛紓減對意大利政局動盪的憂慮，便立即面對貿易戰升溫的威脅。美國宣布向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，受影響國家立即揚言報復，加拿大率先公布總值166億加元、針對美國貨徵收關稅的報復政策，令人擔心美國全面向主要經濟體打貿易戰，歐美股市因而受壓，道指一度瀉315點，低見24352點。

波音、Caterpillar及金融股受壓

道指收市跌251點或1.02%，報24415點，波音挫1.6%，Caterpillar插水2.2%；金融股受壓，高盛、摩根大通都下滑超過1%。另外，美國鋼鐵指數回吐0.4%，美鋁股價下跌0.9%，但美國鋼鐵高收1.7%。標指收市回吐0.69%；納指跌0.27。小型股指數羅素2000回吐0.8%。

本周累計，道指仍錄得1.1%升幅，標指、納指分別上場2.2%、5.3%，羅素2000抽高6.1%。

歐股偏軟，其中德股大跌1.4%，主要因為《華爾街日報》指德意志銀行被美國納入問題銀行名單，該行股價急插7%，拖累德國大市。西班牙股市亦下滑1.05%，因為首相拉霍伊的不信任議案有機會獲國會通過，他近乎篤定下台。亞股整體走高，日股升0.8%。

歐羅1.17關得復失

歐羅曾升穿1.17水平，高見1.1725美元，但之後因美歐貿易糾紛令漲幅收窄至0.27%，尾段報1.1698美元；美滙指數呆滯，報94。紐約8月期金跌1.8美元或0.1%，收市報每盎斯1304.70美元，5月累計跌1.6%。

美國石油庫存意外增加、產量上升，以及油組產量不確定性，拖累紐約7月期油收市跌1.17美元或1.7%，報每桶67.04美元，5月累計跌2.2%，是2月以來首度錄得單月跌幅。布蘭特期油靠穩。

數據方面，美國商務部公布，4月個人消費開支增長0.6%，創5個月來最大漲幅，而且高於預期。個人收入升0.3%，高於3月的0.2%增長。

4月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.2%，按年則上升2%，兩者均符合預期。至於不計食品和能源的個人消費開支平減指數（PCE）連續第三個月按月升0.2%，按年增1.8%，這個通脹表現足以讓聯儲局進一步加息，但又未升溫到今年需要加快加息步伐。