國際財經

美朝局勢再現轉機，美國總統特朗普不排除6月仍有可能與北韓最高領導人金正恩會面，令環球市場氣氛在周五轉好。不過，俄羅斯稱原油減產協議或逐步結束，總統普京其後更說，國際油價在每桶60美元最適合俄國，導致過去數月強勢的油價周五最多大跌4.5%。油價急跌拖累能源股下滑，歐美股市受壓，道指最多曾跌123點。

道指曾跌123點

標指收市回落0.24%，報2721點，其中能源股指數急瀉2.6%，為2月中以來最大單日跌幅，當中雪佛龍和埃克森美孚這兩大油企分別低收3.49%和1.94%；道指收市回落58點，報24753點；納指則升9點或0.13%，報7433點。盈利欠佳的Gap是表現最差股份，股價急瀉15%。本周累計，道指仍漲0.2%；標指攀升0.3%；納指抽高1.1%。

紐約期油即市曾挫至每桶67.49美元，收市報67.88美元，下滑2.83美元或4%，是5月1日以來最低，本周累計則跌約4.9%。布蘭特期油挫2.35美元或3%報76.44美元，本周累計挫2.6%。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在聖彼得堡會見了沙地阿拉伯能源大臣法利赫（Khalid Falih），商討是否有需要逐步終止減產協議，以彌補委內瑞拉和伊朗預期將減少供應。諾瓦克說，現在是時候認真考慮退出減產協議的方式，並逐漸放寬減產配額。

三大歐洲股市個別發展，但意大利和西班牙因政局不穩拖累股市齊跌逾1.5%或以上。亞股偏軟，韓股因美國周四晚宣布取消特金會而低收0.2%。

西班牙執政黨捲入貪污訴訟，反對黨威脅要對首相拉霍伊（Mariano Rajoy）提出不信任動議，但拉霍伊強調不會提早大選。另一方面，意大利總統反對新聯合政府委任一名疑歐派人士擔任財長。

意西政局不穩 歐羅6個月低

兩國局勢不明朗，拖累歐羅兌美元尾段下滑至1.1662，前一天為1.1722，本周累計暫跌0.9%，5月以來暫跌3.5%。ICE美滙指數最高見94.2410，超越周三創下的今年新高位，尾段報94.197，升0.5%，本周累計暫升2.6%。聯儲局主席鮑威爾發言，顯示出加息趨勢，對美滙也有支持作用。外圍金價偏軟，仍保持在1300美元之上，紐約6月期金跌70美仙或少於0.1%，收報每盎斯1303.70美元，本周累計升1%。

數據方面，美國4月耐用品訂單跌1.7%，跌幅大於預期，但預示未來商業投資的非國防資本財（不計飛機）升1%，優於估計。密歇根大學消費信心指數5月跌至98，分析員本來預期會維持在98.8。