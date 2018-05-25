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今日 02:14 國際財經

意西債市暴跌 歐債危機再起？

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昔日「歐豬五國」（PIIGS）成員意大利和西班牙，陷入政局前景未明朗狀態，當地國庫券市場周五遭遇猛烈沽售，國債價格下跌，推動孳息率大幅攀升。其中，意大利與德國10年期國債息差擴大至215個基點，突破高盛日前設立的警戒線，市場出現歐債危機重臨的聲音。

意大利反體制的兩大民粹政黨「五星運動」與極右「北方聯盟」，共同推舉有「政治素人」之稱的法律學者孔特（Giuseppe Conte），出任新聯合政府總理，獲總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)接納，市場憂慮新政府籌組或遇阻力，加上政策上推動赤字上升，都不利經濟穩定，當地國庫券遭遇抛售，兩年期國債孳息率周五收市急漲33.7個基點，報0.612厘，即市最高曾觸及0.679厘，單日升幅是5年最大，並創2012年歐債危機以來最大單周升幅。

西班牙執政黨則捲入貪污遭定罪，反對黨提不信任議案，當地10年期國債孳息率漲4.7個基點，收報1.445厘，即市最高曾觸及1.55厘，創逾3個月以來最大單日升幅。西班牙與德國10年期國債息差擴大至104個基點，為1月初以來新高；周五單日擴大12個基點，為2月以來最大單日升幅。

意大利、西班牙股市周五收市分別下挫1.54%及1.70%。截至本港凌晨約1時18分，歐羅、英鎊兌美元滙價都急跌0.47%。有投資市場人士指出，意、西亂局或導致歐豬五國債務危機再起，值得投資者關注。

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