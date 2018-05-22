國際財經

中國宣布削減汽車和汽車零件進口關稅，刺激歐美汽車股上揚，美股周二高開，道指早段最多再升51點，高見25064點。但升勢不穩，輾轉掉頭向下，畢竟道指已在周一飆近300點，反映了中美貿易爭拗降溫的因素。

中段由於美國總統特朗普稱並未與中國就處理中興通訊(00763)達成任何協議，亦對最近一輪中美貿易談判的結果「不高興」，又表示原定6月12日與北韓領導人金正恩的會晤可能推遲，市場憂慮政經局勢轉壞，道指借勢逐步擴大跌勢，尾段最多插水201點，收市仍挫178點或0.72%，報24834點。ADR港股比例指數收報31289點，較港周一收市高55點；騰訊（00700）ADR折算報409.3元，較周一香港收市408元升0.32%，滙控(00005)折合報79.3元，較香港高1.93%。

標指和納指收市則分別回吐0.31%和0.21%。歐洲三大股市均上升，其中大部分歐洲汽車股都向好，德國車廠寶馬更曾漲3%，收市仍升2.55%；意大利民粹政黨快將執政，拖累意股周一急跌1.5%，但昨天回穩升0.5%。亞股普遍向下，日股低收0.2%。

紐油曾見3年半高

美滙指數及美元兌歐羅周一曾見5個月高，昨天仍在高位徘徊，周一曾升穿94的美滙指數昨天尾段回吐0.1%，報93.563；美元兌歐羅升至1.1785，較上日尾段1.1791造好。美元兌日圓退守至110.92，較上周五的111.05下跌。紐約6月期金反彈1.1美元或0.1%，收報每盎斯1292美元。

美國制裁委內瑞拉與可能制裁伊朗的消息，對外圍油價影響參半，周二合約到期的紐約6月期油跌11美仙或0.2%，收報每桶72.13美元，盤中曾觸及72.83美元的3年半新高；成為現貨月份合約的7月期油則升15美仙或0.2%，收報每桶72.20美元。布蘭特7月期油升35美仙或0.4%，收報每桶79.57美元，再次升至2014年11月底以來最高，該類期油最高見80.49美元。

美國總統特朗普當地時間周一較後時間簽發行政命令，對委內瑞拉實施新的經濟制裁，可能進一步打擊委內瑞拉的原油出口能力。同日，美國國務卿蓬佩奧發表措詞嚴厲的演說，要求伊朗同意放棄核武，否則將實施嚴厲經濟制裁。

恒指短線料上試31500點

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然中美貿易戰危機暫告一段落，然而，港股周一接近31500點便現沽壓，他認為在港滙弱勢、美國債息走高之下，投資者不應過分憧憬。但是最近市況稍見好轉，假期後復市上落區間估計由30000點至31000點，上移至30600點至31800點。

東驥基金管理董事總經理龐寶林則指出，短期後市仍有機會上試31500點， 升穿的話有望挑戰32000點水平。

內地A股昨日走勢反覆，滬指收市報3214點，深成指收市報10765點，兩者均微升不足1點。市傳內地擬放寬生育政策，帶動嬰孩概念股有炒作，不過金融股受壓，其中建行（601939.SH）跌逾2%。