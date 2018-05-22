國際財經

美國總統特朗普周二表示，他與北韓領導人金正恩的峰會日期很可能推遲，不會在原定6月12日舉行。外界原本普遍預期，特朗普與金正恩屆時將在新加坡歷史性會面。

特朗普在白宮橢圓形辦公室會見南韓總統文在寅時稱，他與金正恩會晤的日期，可能晚於6月12日，又表示若北韓願意達成無核化，美國將保證金正恩的個人安全。

北韓不滿美國與南韓舉行聯合軍演，上周又威脅稱，如果美國堅持要金正日放棄核武器，平壤可能會取消峰會。美國副總統彭斯(Mike Pence)則警告金正恩「勿玩把戲」，否則將鑄成大錯。訪美的文在寅與特朗普商討對策。會談開始前，特朗普稱倘可在新加坡舉行美朝峰會將是好事，搞不成峰會的話也沒有什麼大不了，承認他確有很大機會不能在6月會晤北韓領袖金正恩，還說文在寅今秋也未必能與金正恩舉行峰會。特朗普稱，金正恩第二度拜訪中國國家主席習近平後，態度明顯有變，似是暗示習近平令金正恩轉趨強硬，並以不知是嘲諷還是認真的語氣說習近平是「世界級撲克高手」。被記者問及是否斥責任何人時，他說無意怪責誰，只是對金正恩的態度轉變不滿，又稱要感謝習近平致力和平。

文在寅會晤特朗普前，先跟美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）會面，呼籲二人繼續準備「特金會」，毋須猶豫，又說南韓人民對二人有很大期望，南韓以至全韓民族未來正處於關鍵時刻。

韓聯社早前引述消息指，鑑於美朝在無核化方案上存在矛盾，文在寅或會爭取在美國堅持的「一步到位」無核化，與朝方提出的「分步同時」無核化之間找到妥協點。