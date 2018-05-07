國際財經

伊朗核問題進入關鍵一周，刺激油價上揚，紐約期油一舉升破70美元，是4年來首次，推動能源股向上，並帶領美股承接上周五升勢，道指最多漲216點，惟尾段回吐部分升幅。亞歐股造好。加息憧憬繼續推高美元，美滙指數再創今年新高。

道指三連升，收市上揚94點或0.39%，成分股、油企埃克森美孚抽高1%；標指升0.35%，能源板塊漲0.38%；納指漲0.77%。蘋果連續第二個交易日刷新紀錄，一度漲2.1%，最高見187.67美元，收市回順升0.72%。「股神」畢非德昨天再唱好蘋果，聲稱如果可以，他想全數擁有100%蘋果股票。

歐洲股市普遍上揚，惟法國股市被法航急插約一成拖累，僅升0.28%；英股假期休市。亞股普遍造好，日股則變動不大，微跌約0.03%。

布蘭特同創4年高

委內瑞拉經濟危機惡化，加上美國可能退出伊朗核協議，抵消了美國活躍鑽油台增加的影響，油價全面上揚。

紐約期油4年來首次升穿70美元，最高報每桶70.84美元，收市報70.73美元，升1.5%；布蘭特期油也創4年新高，最高報76.33美元，收市報76.17美元，漲1.7%。油市收市後，美國總統特朗普稱周二下午二時公布有關伊朗核協議決定，油價回順。

委內瑞拉石油產量較2000年代初減少了一半；沙地阿拉伯能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）周一也表示，擔心石油業投資不足。不過，美國活躍鑽油台數目上周增加9個，至834個。

美元再創今年高位，投資者繼續憧憬聯儲局加息會利好美元，ICE美滙指數最高報92.97，尾市報92.745，升0.2%。歐羅尾市回落報1.1924美元，上周五為1.1963。日圓兌美元跌至109.17，上周五為109.12。美元強勢令新興市場股滙受壓，土耳其里拉昨天延續弱勢，阿根廷披索則有喘定跡象。金價結束3天升勢，紐約6月期金跌60美仙，每盎斯報1314.1美元。