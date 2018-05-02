國際財經

美國聯儲局於本港時間今天凌晨2時，公布新一輪議息結果，一如市場預期，維持利率不變，聯邦基金目標利率保持在1.5厘至1.75厘。在今年經濟增長樂觀及3月通脹終於達到2%的聯儲局目標後，局方今次選擇按兵不動，同時預示在6月加息的機會高唱入雲，最新期貨利率顯示加息機會升至100%，但對是否考慮加快今年加息步伐，仍然賣關子。

聯儲局主席鮑維爾(Jerome Powell)今次未對貨幣政策作出大變動，符合外界預期。本周一的數據顯示，個人消費開支(PCE)物價指數在3月已按年增長2%，議息聲明也因此把整體通脹及核心通脹「低於2%」的字眼修改，變成「已移近2%」，並估計中期會在該水平附近，承認通脹正在升溫。

不過，聲明繼續把通脹目標形容為「對稱」(symmetric)，暗示局方容許通脹於一定範圍上落，2%不是上限，不會因為通脹一觸及2%就立即加快加息速度。

利率維持不變 道指一度倒升

聯儲局繼續表示，需要進一步循序漸進調整息率。聲明仍把經濟活動擴張的描述為「溫和」，沒有改成較強的「穩健」，又保留勞工市場持續增強的字眼，對經濟的看法不算十分樂觀，而且同時說，經濟展望的短期風險「大致平衡」，反映局方對經濟是否好到要加速收緊貨幣政策，仍然審慎。

3月加息後，外界一般預測聯儲局今年會再度加息兩次，不少人開始研究再加息3次的可能。市場人士認為，今次聲明純粹為聯儲局爭取時間，形容6月的議息會議將會更受市場注視，相信能為今年加息步伐定調。

投資者在聯儲局公布結果前抱持觀望態度，道指反覆偏軟，議息聲明公布後，一度倒升86點，觸及24185點，惟尾段拾級下滑，最終以接近全日低位收市報23924點，挫174點或0.72%；標指回落0.72%，納指跌0.42%。蘋果最新一季的業績驕人，加上公布千億美元回購股票計劃，刺激股價抽高4.4%，Facebook漲1.2%。

美滙今年高 金價乏力彈

周二ICE美滙指數一年來首次升穿200天平均線後，昨天在議息結果前曾再創出今年高位，升見92.72，之後一度倒插至92.20水平，美股收市時再抽升上92.83高位。美元兌日圓短暫突破110，其後報109.9日圓，升0.1%；歐羅兌美元短暫收復1.20美元水平，其後退守至1.1940美元，前一天為1.1992，是1月以來首度跌穿1.2水平。

議息聲明前，美國10年期國債孳息處於接近3厘附近，報2.97厘，議息後一度輕微回落；2年期國債孳息就曾見2.542厘，是9年半以來高位。

聯儲局公布議息結果前，金價輕微滑落收市，紐約6月期金收市跌1.2美元或0.1%，報每盎斯1305.60美元。議息結果公布後，金價一度掉頭回攀上1314.9美元高位。

油價反覆高收，紐約6月期油收市升68美仙或1%，報每桶67.93美元。布蘭特7月期油升23美仙或0.3%，報每桶73.36美元。

歐洲市場在五一勞動節假期後造好，德股最突出，高收1.51%。

麥樸思：股市恐冧四成

剛復出的81歲「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)警告，自2009年起開始的牛市或令股市快將出現大規模調整，更揚言30%至40%的修正幅度「並非不合理」，而聯儲局朝加息方向邁進，可能成為觸發大調整的催化劑。

今次是鮑威爾出任美國聯儲局主席以來，第二次主持議息會議，他在3月會議後的記者會中已表明，加息政策將採取「中間路線」，即進一步循序上調利率，無意太輕易減慢或加快步伐。市場預料，以鮑威爾審慎的性格，他不太想在這次會議對貨幣政策作出大變動。

熟悉鮑威爾的人都說，他的作風是在未出現大問題前不會有大動作。安聯高級投資策略師里普利(Charlie Ripley)表示，市場似乎認為美國今年有機會加息4次，但現在只過了4個月，即使聯儲局真的朝這個方向走，暫時會保留更多選擇，增加靈活性。

鮑威爾表明採中間路線政策

目前美國經濟數據穩健，通脹開始微升，但未快得足以令聯儲局不安，與此同時，金融市場的狀況已經開始收緊，局方未有急切性去改變政策。

總統特朗普是聯儲局無意太快大幅改變政策的另一因素。Grant Thornton首席經濟學家斯旺克稱，特朗普大可以委任一些強硬鷹派進入聯儲局，但由鮑威爾以至他提名的其他人選都屬溫和派來看，特朗普似乎想美國貨幣政策走中間路線。