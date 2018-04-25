國際財經

美國10年期國債孳息周二站穩在3厘以上，2年期債息也突破2.5厘，息魔來襲拖累全球股市，美股周三稍微高開後隨即向下，上日大挫424點的道指曾跌201點，甫開市便失守24000關；美元受債息上揚支持，升抵4個月高位，金價則持續受壓。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）及一些大行皆預期，美國經濟穩健，通脹升溫，債息將進一步上揚。

道指曾失守24000關

道指尾段輾轉回穩，最多升122點，收市回順漲59點或0.25%，報24083點。波音業績超標，未見受中美貿易糾紛所影響，股價收升4.19%，為美股帶來支持，結束連續5個交易日下跌局面；標指微升4點報2639點；納指回吐3點，守住7000點，報7003點。

亞馬遜Alphabet停牌

紐約證交所在美國時間中午左右宣布，把亞馬遜、Alphabet等8隻股票停牌，指純粹因為技術因素，而且這些股票仍可在其他交易所買賣。歐股全線下挫，其中德股跌超過1%。亞股偏軟，日股低收0.3%。

美國10年期債息周二升破3厘心理關口後，周三再上揚，曾見3.036厘，再創2013年底以來最高水平，下一關鍵位是3.050厘，如能衝破將是2011年以來的新高。岡拉克認為，債券目前缺乏吸引力，因為核心消費物價指數和紐約聯儲基礎通脹指標均預示美國通脹升溫，政府債券孳息只會再升，屆時債價勢受損。

債息上升亦意味市場對央行加息的預期增強，而上調利率會導致企業借貸成本高漲，加薪、作新投資及回饋股東的空間也會縮減，削弱股票的吸引力。10年期債息也是美國按揭利率的指標，將加重一般家庭的供樓負擔。

摩通估年底見3.5厘

摩根大通資產管理公司固定收益投資組合經理哥林（Seamus Mac Gorain）表示，全球經濟增長愈來愈強，債息上揚很合理，估計10年期債息年底將在3厘至3.5厘之間。他說，只有在歐洲和日本兩地通脹加快向上，債息才會升穿3.5厘，暫時看不到這可能性。信貸評級機構穆迪預料，10年期美息將繼續攀高，到2020年將達到4厘左右。

分析員提醒投資者，應更留意美國2年期債息，因該年期的孳息上升會對美國消費和投資造成更大打擊，投資者更可能因此減持股票等高風險資產。美國2年期債息已升至2.504厘的9年半新高。

美元普遍造好，ICE美滙指數最高報91.260，是4個月新高，美市尾段升0.4%至91.156；WSJ美滙指數升0.4%至85.20，兩個指數都是1月中以來最高。美元兌日圓升至2月中以來最高，報109.33，前一天尾段為108.81。歐羅兌美元回落至1.2176，上日尾段為1.2233，交易商預期歐洲央行周四議息後，未必發放鷹派言論，利淡歐羅。金價受美元強勁和債息上揚兩因素夾擊，紐約6月期金倒退10.2美元或0.8%，收市報每盎斯1322.80美元，跌至5周低位，分析員預期金價未來數天持續受壓。

美國原油庫存上周意外增加220萬桶，但伊朗核協議的前景出現暗湧，中東局勢動盪，原油供應可能有變，外圍油價周三反覆高收。紐約6月期油全日高低位分別是67.11美元與68.18美元，收市升35美仙或0.5%，報每桶68.05美元。布蘭特6月期油收市升14美仙或0.2%，報每桶74美元。