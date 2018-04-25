國際財經

由於英國上周公布的薪資增長和通脹數據均遜於預期，尤其是3月消費物價指數(CPI)年率增長降至一年最低水平以及3月核心零售銷售按月下挫0.5%，投資者對於英倫銀行5月加息的信心顯著減弱，而且4月19日英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)表示英國今年很可能再加息，但近期數據好壞參半令央行猶疑不決，強調市場不必過於看重某個加息時間點，似乎暗示英倫銀行5月未必加息。卡尼的鴿派言論令原本高企的英國5月加息機會率大幅下降，投資者紛紛結清英鎊買盤，拖累英鎊/美元一度急挫逾100點至日內低點1.4068。

此外，英國脫歐問題再掀波瀾，歐盟官員表態拒絕英國處理脫歐後愛爾蘭邊界問題的潛在解決方案，消息人士透露歐盟只希望讓北愛爾蘭享受留在單一市場和關稅同盟部分地區的待遇。另一方面，美國10年期國債孳息率近期持續攀升並突破3%水平，帶動美滙指數反彈升穿91一線阻力，增加了非美元貨幣的沽壓。在種種負面因素影響之下，英鎊/美元由上周二(4月17日)觸及的兩年高位1.4376掉頭下挫，此後連續5個交易日均錄得下跌，若以本周二(4月24日)低位1.3917計算，短短數日已下挫逾450點。

雖然本周二公布的英國3月公共財政數據錄得盈餘，令英鎊/美元止跌回升，但今日(4月25日)英鎊/美元反彈至1.3996後受阻回落，似乎仍缺乏足夠動力突破1.4000關口。鑒於英鎊/美元已跌穿日線圖的支持線(從2017年11月低位延伸而上的上升趨勢線)及1.4000關口，滙價技術走勢明顯轉弱，後市跌勢應未完結，英鎊/美元或會進一步跌至1.3800附近區域(周線圖上升通道底部支持)才能有效企穩。

策略方面，我們根據4月19日於1.4100建立的英鎊買盤(上望1.4230，跌穿1.4055止損)已於1.4055止損平倉，虧損45點。短期內若英鎊/美元反彈至1.4080/1.4090區域，我們將沽出英鎊，目標1.3830，升穿1.4150止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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