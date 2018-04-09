國際財經

美國財長努欽周日說中美爆發貿易戰的可能性不大，緩和了投資者緊張情緒，促使美股周一高開104點，道指當地時間接近下午2時曾飆升440點，但其後媒體報道稱，聯邦調查局(FBI)搜查總統特朗普的私人律師科恩(Michael Cohen)的辦公室，大市氣氛急轉直下，三大指數拾級向下，都以貼近全日最低位收市，道指收市縮至僅升46點或0.19%，報23979點。盤中一度急飆440點或1.84%，高見24373點。

傳FBI搜特朗普私人律師科恩辦公室

標普500指數高收8點或0.33%，報2613點，盤中曾升1.88%；納斯特綜合指數反彈35點或0.51%，報6950點，盤中一度急升2.31%。

華爾街證券業人士形容，美股在最後一小時形勢急轉直下實屬罕見，本次跳水是2014年5月以來再次重現。

藥業、科技股帶領升市

藥業、科技及金融股成為升市功臣。默克（Merck）宣布旗下抗癌藥Keytruda在末期測試中，達到了幫助以前未經治療的肺癌患者延長壽命的主要目標，股價曾扯高7.60%至57.42美元，收市仍漲5.25%報56.16美元，是升幅最大道指成分股；晶片股英特爾上揚1.56%，IBM升1.41%，思科漲1.08%，蘋果反彈0.99%。金融股摩根大通爬高1.20%，Visa、高盛齊漲約0.9%。通用電氣、波音分別回吐1.76%、1.12%。

亞洲股市亦受惠貿易爭拗略為緩和而普遍造好，日股升0.5%。歐股初段向上，臨近尾段一度回軟，英股受嘉能可（Glencore）下滑拖累，但收市時英德法股也靠穩。美國向俄羅斯實施新制裁，打擊嘉能可等一眾資源股，俄羅斯股市急挫一成。

觀望習近平博鰲演說

市場開始等待中國國家主席習近平今天在博鰲論壇的演說，以及Facebook行政總裁朱克伯格美國時間周二下午到美國國會作證的發言。

分析員表示，白宮的經濟政策正發放互相矛盾的訊息，一方面減稅和撤銷管制有利營商，另一方面推動保護主義又對商界不利。

美滙偏軟 期油升2.2%

投資者也觀望即將公布的美國經濟數據，美元滙價下滑，ICE美滙指數跌0.3%至89.843。美元兌日圓呈強報106.73，上周五為106.92。歐羅兌美元升至1.2321，與英鎊齊創兩周新高。較早時有外電報道，中國考慮把人民幣貶值，刺激美元短暫上揚。

避險情緒升溫，金價反覆輕微上揚，紐約6月期金升4美元或0.3%，收市報每盎斯1340.10美元。

儘管上周美國活躍鑽油台增加，上周五跌近2%的油價周一因美元轉弱而反彈，紐約5月期油收市升1.36美元或2.2%，報每桶63.42美元。

比特幣復現插水

比特幣持續弱勢，在過去的周六及周日反彈後，周一又轉跌，曾在早段兩小時內下滑521美元，美股收市後報6639美元，急挫5.5%。過去3周，比特幣從接近9000美元一度插至約6500美元。

另外，展開第二個任期的日本央行行長黑田東彥昨日表示，央行最終需要考慮結束超寬鬆貨幣政策，意味他其中一個首要工作是收回他5年前推出的量寬措施，但黑田重申現在談退市方法仍言之過早。