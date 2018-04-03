國際財經

美國貿易代表辦公室(USTR)正式公布，向一系列中國入口產品徵收關稅的清單。涉及產品的價值估計為500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品。

根據USTR公告，有關清單的貨物類目選取合適，因為它對美國經濟的負面打擊較輕微。根據清單，涉及商品有1,300個關稅類別項目。

清單是因應美國總統特朗普在上周、根據貿易法「301條款」而公布的徵收關稅命令而作出，而且有60天時間容許美國與中國就清單進行商討，但投資者仍關注有關清單的公布。