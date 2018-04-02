國際財經

美國總統特朗普周末再度開腔炮轟亞馬遜，加上中國正式向美國進口貨加徵關稅，挫損大市氣氛，美股周一以大插水踏進第二季，略為低開後跌幅不斷擴大，道指踏入尾段曾大瀉758點，跌穿24000大關，最低見23344點，收市收窄至挫458點或1.90%，報23644點，是3月23日以來最低收市位，今年初以來累計下挫4.4%。

金價隨避險意欲升溫而造好。

納指一度瀉3.64%

科技股再遭拋售，納指跑輸大市，最多下滑257點或3.64%，低見6805點；收市仍挫2.74%或193點，報6870點，抹掉2018年以來所有漲幅，倒退0.5%。

標指曾最多回落87點或3.29%，低見2553點；收市跌58點或2.23%，報2581點，創2月8日以來最低收市水平，今年初以來累計下跌3.4%。

道指與納指技術上雙雙回落至200天移動平均線之下，是2016年6月以來首次。納指亦進入調整區。

亞馬遜受靶 英特爾受累不利消息

亞馬遜繼續遭狂沽，一度急瀉6.37%，收市仍跳水5.21%報1371.99美元。科技板塊也連帶受拖累，Snap挫8.88%，Tesla與Netflix都跌5.1%，Facebook挫2.75%，Alphabet跌2.45%。

市傳蘋果計劃轉用自製Mac芯片，棄用英特爾產品，英特爾曾急挫9.95%，收市仍跌6.07%；蘋果相對硬淨，收市僅回軟0.66%。

中美貿易戰形勢急劇升溫，當上周傳出中美高層會談，緊張氣氛稍為緩和之際，中國決定在美國「301調查」公布結果前進行反擊，周一起正式對原產於美國的7類共128項進口貨品，徵收15%及25%關稅，當中包括豬肉、水果、鋼管及洋酒等。中方並明確要求美國盡快撤銷違反世界貿易組織（WTO）規則的措施。

波音Caterpillar捱沽

外電報道，美國將在本周根據「301調查」，宣布徵收進口關稅的中國商品清單，兩個月後生效，矛頭指向《中國製造2025》政策中的高科技產品，以報復北京的技術轉讓政策。

分析指中國的「王牌」是向美國大豆、飛機、汽車等重要進口商品進行大反擊。在貿易戰勢成中國箭靶的公司頓時遭殃，波音股價收市挫6.07%報48.92美元，盤中一度跌至47.29美元。

工業股3M收市跌3.14%，卡特彼勒（Caterpillar）挫2.37%。標指11個主要板塊全線下跌。

亞洲股市也因中美貿易戰陰霾而普遍偏軟，日股低收0.3%。歐洲主要股市於復活節假期休市。除了中國正式向美國貨品加徵關稅外，特朗普警告終止北美自由貿易協定（NAFTA），也加深市場對貿易戰的憂慮。

避險高漲 金價升1.4%

美股下瀉，投資者避險情緒高漲，刺激金價周一上揚，紐約6月期金升19.6美元或1.4%，收市報每盎斯1346.90美元。金價上周跌了1.7%，但是今年首3個月仍累積上升1.7%，是連續第三季報捷。

外圍油價周一急挫，錄得2月9日以來最大單日跌幅。上周五因受難節假期休息的紐約5月期油，復市後急跌1.93美元或3%，收市報每桶63.01美元。

美滙指數回軟0.13%，低位曾跌至89.82，最新在90水平徘徊。美元兌歐羅報1.2302美元。美元兌避險資產日圓都跌0.31%，報105.94日圓；日圓兌美元上周升了超過1.5%，是去年9月以來最佳的一周。

美國數據方面，供應管理學會（ISM）製造業指數從2月的60.8跌至3月的59.3，低於分析員估計，Markit的製造業指數從2月的55.3微升至55.6，符合市場預期。美國2月建築開支多0.1%，遜於預期。