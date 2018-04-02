國際財經

中美貿易關係持續緊張，中國今日起正式對128項美國入口貨品徵收關稅，報復美國實施鋼鋁材進口關稅的措施。與此同時，特朗普針對中國的徵稅清單，據報本周五將出爐。兩大經濟體之間爆發貿易戰，最受影響的20間美國企業包括蘋果和Nike，合共將有高達1584億美元的中國業務受到波及。

據FactSet統計，美股標普500指數成分股其中20間公司之中，科技公司蘋果2017年在中國的銷售額高達447.6億美元，佔公司年度總銷售額19.6%；晶片公司英特爾的中國銷售額有147.9億美元，佔比23.6%；高通的佔比更高達65.4%；博通佔比53.7%；美光科技佔比51.1%。

工業公司之中，波音飛機在中國的銷售額119.1億美元，業務佔比12.8%；寶潔在中國的銷售額52.0億美元，佔比8%。耐克(Nike)在中國的銷售額42.3億元，佔比12.4%。此外，咖啡飲品店星巴克在中國的銷售額45.1億美元，業務佔比20.2%。

標普500指數成分股公司整體上受中美貿易戰牽連甚廣，對股票投資者的波及程度也十分廣泛。

谷歌自2010年起關閉在中國內地的搜尋引擎業務，受中美貿易戰的影響不大。市場人士擔心，一旦貿易戰進一步惡化，不排除中國採取類似對付谷歌的做法，直接將部份美國公司趕出中國市場。

至於中國科網企業包括阿里巴巴、騰訊（00700）、百度及攜程，由於受到來自美國的業務競爭不大，因此在本次貿易中的損失相信輕微。