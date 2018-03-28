國際財經

在過去一個多星期，美股的科技股拋售潮一浪接一浪，繼Facebook（fb）及自動駕駛技術相關股份後，周三輪到亞馬遜捱沽，市傳美國總統特朗普要找方法打擊這間電子零售巨擘，拖累納指連跌兩日。美國官員及中國官媒繼續就貿易戰互相指摘，都令大市蒙上陰影。

納指曾低見6901點

納指反覆跌穿七千關，周三早段曾挫逾1.5%，最低見6901點，但中段曾彈升上7036點水平，收市則退守報6949點，跌59點或0.85%，表現明顯較道指為差。道指最多挫129點或0.54%，中段一度反彈234點至24092點高位，惟收市偏軟報23848點，跌9點或0.04%。標指反覆低收7點或0.29%，報2605點，11個主要板塊有6個錄得下跌。

科技股廣泛向下，亞馬遜早段最多急瀉7.4%，收市收窄至跌4.3%報1431.42美元。美國網媒Axios引述消息報道，特朗普近日不斷斥責亞馬遜，並要求推出針對該公司的稅務措施，甚至考慮出動反壟斷法來對付亞馬遜。不過，白宮否認有針對亞馬遜的政策行動。

高盛下調iPhone銷售預測

此外，高盛下調本季及下季的iPhone銷售預測，導致蘋果股價一度跌近2%，收市反覆挫1.1%報166.48美元。晶片生產商輝達（Nvidia）及Tesla周二在自動駕駛技術方面都傳出壞消息，當日已拖累納指低收2.9%，兩間公司周三未止瀉，輝達收市再挫1.85%，Tesla續插水7.6%，盤中曾瀉9.6%至252.1美元。Facebook就私隱設置作出三項更新，支持股價反覆靠穩，收市上揚0.53%報153.03美元。

歐亞股市受科技股拋售潮影響，歐洲方面，科技股令三大指數受壓，接近尾段跌勢緩和，英股及法股倒升；亞股普遍下跌，日股低收1.3%。

美元兌日圓創一個月新高



美元初段表現疲弱，中段在美國國內生產總值（GDP）數據公布後隨即反彈，美滙指數升0.4%，ICE美滙指數升0.8%至90.093。美元兌日圓升至一個月新高，是2017年1月以來最大單日升幅，最高見106.92，較前一天升1.5%，其後稍回至106.85。歐羅從6周高位回落，報1.2309美元。

金價滑落至一周低位，紐約4月期金倒退17.8美元或1.3%，是2月20日以來最大單日跌幅，收市報每盎斯1324.20美元。

美國GDP向上修訂至2.9%

商務部公布，美國去年第四季GDP增長最終修訂值為2.9%，高於之前公布的2.5%，超越市場估計的2.7%。當中，消費開支增長從3.8%向上修訂至4%，為3年來最高的增長。全國房地產商協會（NAR）公布，2月份待完成房屋交易指數升3.1%，高於預期。

紐約5月期油回落87美仙或1.3%，收市報每桶64.38美元，是近一周來最低。