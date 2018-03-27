國際財經

受科技股顯著下跌拖累，加上中美貿易戰陰霾仍未散去，華爾街股市周二反覆滑落，道瓊斯工業平均指數削掉約一半上日升幅，收市下挫344點或1.43%報23857點。道指上日高收669點，升幅創2015年8月以來單日最高紀錄。

中美貿易戰降溫，抵消西方國家聯手驅逐俄羅斯外交官的負面影響，利好市場氣氛，美股三大指數周二高開後反覆向好，道指中段一度升至24446點即市高位，升幅達243點或1%。惟中美繼續就貿易爭端展開外交角力，美國總統特朗普與法國及德國領袖通電話，就中國貿易爭端爭取政治支持，市場對貿易戰未敢放下心頭大石，加上科技股跌勢顯著，大市尾段持續向下，道指盤中一度低見23708點，急瀉493點或2%。

微軟低收4.6% Facebook挫4.9%

微軟收市下跌4.6%報89.47美元，是道指成份股跌幅最大的股份。思科系統跌3.13%。蘋果亦跌2.56%，公司宣布推出針對校園銷售的新款iPad，意圖加強開拓教育市場，惟對股價並無多大刺激。通用電氣(GE)則急升4.27%，收報13.44美元，市場憧憬股神畢非德或投資GE。

標準普爾500指數收市跌45點或1.73%，報2612點；圖像晶片生產商Nvidia暫停自駕技術路面測試，股價急滑7.76%。Netflix亦跌逾6%。

納斯特綜合指數跌211點或2.93%，收報7008點。Facebook早段一度反彈1.7%，但用戶資料洩漏事件仍發酵，報道稱行政總裁朱克伯格計劃出席美國國會聽證會，亦有市場調查顯示，在劍橋分析挪用資料醜聞後，近半數用戶計劃減少或不再瀏覽Facebook，都拖累股價表現，收市下挫4.9%至152.22美元。

貿易戰緩和 惟政治風險猶存

市場普遍相信，美國總統特朗普並不想挑起全面貿易戰，旨在通過施壓讓美國得益。分析員認為，投資者對貿易戰的恐懼已經緩和，市場正漸漸恢復信心，並重新關注歐央行收緊貨幣政策的速度會否超過預期，現時正值第一季尾，基金要粉飾櫥窗，也有利大市。不過，分析員提醒投資者，市況仍然較波動，不能完全忽略政治風險。

中美貿易緊張關係緩和，亞股跟隨隔夜美股全線向好，日股以全日高位收市，報21317點，漲2.65%。歐洲股市收市上升，The Stoxx Europe 600指數由一年低位回升，收市升1.2%報367點，結束連續四個交易日跌勢。

美元滙價周二扳升，中止連跌兩天勢頭。ICE美滙指數升0.4%至89.379。較早時，歐羅區3月經濟信心指數下滑至112.6，較預期差，拖累歐羅兌美元回落至1.2401，前一天尾段為1.2446。美元兌日圓升至105.42，前一天為105.40。

避險降溫 金價回落1%

美元滙價呈強，以及早前全球股市造好，減弱了避險產品需求，外圍金價周二中止連升5個交易日走勢，紐約4月期金收市跌13美元或1%，報每盎斯1342美元。

外圍油價周二輕微下滑。紐約5月期油倒退30美仙或0.5%，收市報每桶65.25美元。市場預期美國原油庫存將持續增加，不利油市表現。

數據方面，美國3月消費者信心指數報127.7，差過預期的131及上月的130。另外，美國1月Case-Shiller大都會地區樓價按年升6.4%，好過預期的升6.2%。