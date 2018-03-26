國際財經

中美暫時避過全面貿易戰，消息刺激美股急升，上周四、五累瀉1149點的道瓊斯工業平均指數，本周一高開292點，不久即收復24000點大關。雖然上午尾段一度收窄至僅升208點，惟其後發力愈升愈多，下午尾段曾高見24232點，最多升699點，收市升669點或2.84%，報24202點；標準普爾500指數升70點或2.72%，報2658點；納斯特綜合指數升227點或3.26%，報7220點。三大指數單日升幅是2015年8月以來最大。

個股方面，微軟（MSFT）收市急升7.6%報93.78美元，盤中高位曾見94美元。摩根士丹利分析員Keith Weiss給予微軟「增持」投資評級，認為股價最樂觀或升至130美元，成為市值1萬億美元的企業。英特爾（INTC）收市升6.32%報52.48美元。蘋果（AAPL）升4.75%報172.77美元。Facebook（FB）遭美國聯邦貿易委員會(FTC)展開公開調查其涉及用戶資料洩漏事件，股價一度急挫6.5%至149.02美元，收市回穩報160.06美元，升0.42%。

美國總統特朗普上周四提出向中國進口貨品徵收關稅後，中國隨即反擊，當市場憂心將爆發貿易戰之際，昨天傳出中美雙方原來正在談判，美國財長努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴上周已透過書信溝通，提出各自的要求，據報中國已在金融業開放及購買美國製半導體方面作出讓步建議。努欽接受傳媒訪問時表示，對於與中國達成協議感到謹慎樂觀。

國務院總理李克強昨日在北京會見出席「中國發展高層論壇」的外方代表時指出，中國對外開放的大門將愈開愈大，「打貿易戰沒有贏家，對別人關上門也擋住了自己的路。」他稱中美經貿規模發展到現在的體量，靠的是市場力量和商業規則，本質上是互利共贏。中美雙方應該本着務實的原則促進貿易平衡，堅持談判協商來化解分歧摩擦。中國不會強制要求外國企業轉讓技術，並會進一步加大知識產權保護力度。

美提車稅半導體三項要求

《華爾街日報》引述消息報道，努欽及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）上周去信劉鶴，列出美方對中國的要求清單，主要有三大項：把目前美國汽車輸往中國的25%關稅下調、購買更多美製半導體，以及放寬美國企業參與中國金融市場的限制。報道又稱，努欽考慮訪華進行談判。中美兩國早前均證實，劉鶴與努欽上周六曾通電話。

華短期或放寬金融業投資

此外，英國《金融時報》同日稍後時間也報道，對於美國這三項要求，中國已有回應。中國去年11月初已宣布放寬外資對中國金融企業的投資比例限制，劉鶴希望細則由原本6月底出台，提前至5月便獲國務院批准，最終撤銷外資持股比例的時限，會較原定的3至5年縮短。報道亦說，中方提出把原本向南韓和台灣購買的半導體，部分轉向美國採購。

在海南舉行的博鰲亞洲論壇於一個多星期後召開，國家主席習近平屆時會出席發表講話，估計中國有機會在論壇前後公布放寬金融業的措施。

美國的口風明顯放軟，努欽周日接受霍士電視台訪問，表明對美中貿易達成協議感到謹慎樂觀，雙方正進行有成果的對話，兩國都同意要一定程度削減美國對華貿易逆差，如果沒有成果，美國會落實對華徵收關稅。屬強硬反華派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）昨天出席彭博電台節目時也改口認為，美國正積極與中國對話，化解貿易矛盾，還指美國無意開啟貿易戰。

中國外交部發言人華春瑩昨天重申，中方願意本着互相尊重、平等互利的情況下與美方談判，解決彼此分歧，中方的對話大門一直敞開。

歐洲股市收市下跌，泛歐指標指數The Stoxx Europe 600收市跌0.72%報363點，是去年2月以來最低。英國富時100指數跌0.48%；德國DAX指數跌0.83%；法國CAC 40指數跌0.57%。

油價高位回落 金價連升四天

中國與美國貿易糾紛，可能推動中國自行在本地買賣石油期貨的因素，加上獲利回吐壓力，外圍油價周一滑落。紐約5月期油倒退0.5%，收市報每桶65.55美元。布蘭特5月期油回落0.5%。

美元滙價下滑，外圍金價上揚，連續第四天造好，是逾5星期來最長連升日數。紐約4月期金升0.4%，收市報每盎斯1355美元，是2月16日來最高。

避險需求減少，美債價格回軟，債息輕微回升，10年期債息報2.843%，升1.7個基點。