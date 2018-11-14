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外電引述銷售文件披露，復星國際(00656)分拆復星旅遊文化集團已開始對其IPO計劃評估投資者需求。

復星旅遊文化集資額介乎5億至7億美元(約39億至54.6億元)。

該公司計劃將集資所得約25%用於渡假村、數字技術、品牌推廣、文化活動等領域；約35%用於麗江、太倉項目及其他新目的地的開發；剩餘資金將用於某些公司的潛在投資，或用於與這些公司結盟，以拓展「全球生態系統」，以及用於償還債務和一般企業用途和用作營運資金。

摩根大通、中信里昂證券和花旗是次IPO的聯合保薦人。