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九巴及龍運巴士宣布，全職員工本年度的加薪幅度5%，月薪車務及維修員工底薪增加不少於1100元，八成相關月薪車務及維修員工的月入加幅約7%，該加薪幅度遠超於市場平均指標。

各級車務及維修員工的薪酬加幅今年6月1日生效，而文職人員等職系員工的薪酬加幅將於今年9月1日生效。

公司為進一步改善前線員工的工作待遇，除年度加薪外，亦同時提升多項前線員工福利，包括由今年7月1日起，月薪前線員工及主任職級或以下員工均享有一個月底薪雙糧；月薪車務及維修員工各享有12天加班津貼雙計；月薪車長薪級表，薪酬點由現時8點增至20點。

另外，50歲以上車長年度驗身，享有港幣300元津貼；及優化家屬免費乘車證，員工服務滿3年可獲發第3張免費成人乘車證，員工服務滿6年可將成人家屬證分配予其父母、配偶或成年子女。

連同本年三月實施的前線員工薪酬優化方案，上述的加薪幅度及多項福利提升措施，月薪車長平均月入較去年同期累計增加了16%。以新入職月薪車長每天工作8小時計算，計及年終雙糧，平均每月收入17838元，若以每天工作10小時計算，平均每月收入超過23000元。

九巴及龍運發言人表示，各項經營成本包括燃油及員工開支上漲，加上鐵路網絡不斷擴展，均令巴士營運充滿挑戰。然而，公司以最大誠意制定今年的加薪方案，以人為本，積極優化員工的工作待遇。