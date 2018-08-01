香港財經

香港年金計劃將於下周三(8日)截止登記。香港年金公司執行董事李令翔表示，目前登記反應在預期之內，認購人士大部分介乎65至75歲，最多人認購的是100萬元最高額度，相信不少中產人士對計劃有興趣。

李令翔承認，年金計劃欠缺靈活性，不鼓勵市民將所有資產買入年金。不過，年金計劃的劃一回報率有4厘，較長期通脹率高，對抵抗通脹有一定作用。

他又稱，計劃與投資股票不同，強調即使過往表現穩健的股票都有風險，亦未能肯定派息；至於，銀行存款息口要高，存款期便會長，靈活性不會高，年金則是每月派發金額。