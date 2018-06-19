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長和系資深顧問李嘉誠再增持長實(01113)，涉資5.84億元。

據港交所披露權益資料顯示，李嘉誠在上周四(14日)、周五(15日)及今日連續3個交易日，分別以65.6315元、65.5489元及64.98元，合共購入890.65萬股長實，共涉資約5.84億元。

增持後，李嘉誠所持權益增至32.06%。

李嘉誠透過李嘉誠基金會在4月10日至17日，連續6個交易日增持長實1117萬股，累計涉資7.41億元。其後在4月24及25日，合共購入347.6萬股長實，共涉資2.337億元。