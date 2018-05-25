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騰訊(00700)持股的中國內地數碼娛樂平台創夢天地，於港交所正式遞交上市申請，今日上載招股文件，聯席保薦人瑞信、招商證券國際及中金公司。

在推出及發行海外遊戲方面，按收入計，創夢天地是中國最大的獨立手遊發行商，於2017年第四季度的平均月活躍用戶(MAUs)約1.25億，在中國排名第一。

創夢天地在中國運營包括《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》、《紀念碑穀》、《夢幻花園》等知名手機遊戲。公司現運營55款遊戲，截至目前還擁有13款遊戲儲備，預期將於今、明年推出。除遊戲外，創夢天地還向用戶提供多樣化數碼娛樂服務，包括電子競技、漫畫及視頻等數碼娛樂。

騰訊持有創夢天地20.65%，是最大機構股東，雙方在多個領域深度合作。去年9月，創夢天地獲得騰訊授予獨家許可，打造好時光影遊社品牌，透過線上線下模式爲用戶提供的全面數碼娛樂體驗。其他股東還包括普思資本、聯想控股(03396)旗下君聯資本、澳博(00880)執行董事梁安琪、麗新集團旗下麗新發展(00488)等。

創夢天地2017年的營業收入17.64億元(人民幣‧下同)，年度經調整利潤由2015年的1.69億元升至2017年的2.38億元。

今次集資計劃用於進一步擴大遊戲組合並豐富內容，包括收購高品質遊戲的知識產權及獲取分銷許可，以及吸引頂級遊戲工作室開發遊戲；策略性收購潛在遊戲開發商、內容提供商或第三方平台，以支持國際業務的擴張；加强內部研發能力；擴闊線下娛樂服務，即進一步打造和改善好時光影遊社網絡和服務。