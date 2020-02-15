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內地新型冠狀病毒肺炎疫情發展仍未明朗，中央領導人重提穩經濟，投資者憧憬人民銀行減息降準。亞洲多個新興市場早已搶佔先機，採取寬鬆貨幣政策，馬來西亞、泰國和菲律賓央行先後下調利率0.25厘，冀藉此緩和疫情對經濟的衝撃，其中泰國指標利率已經降至歷史新低的1厘，其他東南亞國家如新加坡及印尼，央媽也相繼發表立場偏鴿的前瞻指引，出招只是時間問題。

新興市場「抗疫」不敢怠慢，美國卻處之泰然。聯邦儲備局主席鮑威爾雖坦言新冠肺炎將為當地經濟帶來潛在下行風險，惟暫時未有需要調整利率。於息差優勢恐再擴闊下，美滙指數近日於99的逾4個月高位徘徊。

此消彼長，強美元對新興市場(尤其是亞洲)貨幣而言殊非吉兆，附【圖】所見，今年1月下旬開始，反映亞洲新興市場一籃子貨幣走勢的摩根大通亞洲貨幣指數(ADXY)轉弱，意味美元強勢，資金流出亞洲的壓力愈來愈大，並且波及股市，MSCI新興市場股票指數與MSCI美股指數比率(下簡稱新興股指與美股比率)也一直向下，代表新興股市表現較美股弱。

過去兩年，ADXY及新興股指與美股比率亦步亦趨，相關系數達0.95的極高水平，近日雙雙回落，顯示新興市場略不穩定時，一枝獨秀的美股成了避險天堂，持續吸資(即新興市場貨幣受壓)。

世界第二大經濟體中國在春節長假期後正緩慢復工，多數分析師預測，新冠肺炎對中國經濟衝擊比原來估計的時間要短，力度卻更加猛烈，並且全球都會受到拖累。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)認為，中國經濟可從疫情中迅速復甦，期望看到V形反彈，惟仍存在很多不確定因素。

中國已推出不少措施提振經濟，A股重開首兩日，人民銀行共進行1.7萬億元人民幣的「天量」逆回購操作；財政部亦提前下達2020年新增地方政府債務額度至合共18480億元人民幣(包括去年底專項債務1萬億元人民幣)等，以免市場缺水，投資者深信，中央將繼續出招。

值得注意的是，人民幣於ADXY佔比頗高，超過四成水平；由於宏觀經濟受疫情影響，中央/人行相信會進一步推出更多貨幣寬鬆措施，例如藉下調LPR(貸款市場報價利率)「放水」，又或直接減息降準，勢增添人民幣貶值壓力，促使ADXY下行。屆時，新興市場股市亦難獨善其身，資金若一如以往加快流入美市，導致美股與新興市場股市兩極化更趨嚴重，美國股滙料強者愈強。

信報投資研究部

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