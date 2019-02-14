中國財經

受春節「錯月」和基數影響，中國1月進出口遠勝預期。不過，分析師表示，由於春節前貿易數據波動性較大，不足以判斷全年走勢，後續表現仍待觀察。

中國海關總署公布，以美元計，中國1月出口按年增長9.1%，遠勝市場預期下跌3.3%，並扭轉上月負增長；進口按年下跌1.5%，亦遠勝市場預期下跌10.2%。1月貿易順差391.6億元。

以人民幣計，中國1月出口增長13.9%，遠勝市場預期增長3.8%；進口增長2.9%，高於市場預期下跌1.9%。貿易順差2711.6億元，擴大1.2倍。

交通銀行金融研究中心表示，1月外貿數據整體表現不錯，尤其是出口增速比較快，一定程度上是由於今年春節相比去年有所提前，搶出口也會有所提前，並集中在1月份。但1月的超預期的良好數據不意味在未來幾個月還能延續，未來走勢仍需持有謹慎態度。

路透引述國家信息中心宏觀研究室主任牛犁稱，從1月份的出口看，增幅遠超預期，主要受基數因素和春節假期與去年的春節月份錯開有關。從世界經濟的表現來看，全球經濟增長都在放緩，外部需求不旺，不足以支撐這個增幅。

他又表示，1月的進口數據也是與去年基數比較高有關，從內外需的角度看，1月份的貿易數據不足以判斷全年的趨勢。

華泰宏觀團隊指出，受春節因素干擾，出口數據波動較大。在全球經濟和貿易形勢不樂觀的情況下，中國出口增長錄得超預期增速，因今年春節在2月初，受春節「錯月」效應影響，各企業節前搶出口，因此1月份出口數據表現良好，預計2月出口數據仍存在下行壓力。