即巿股評 港股直擊 中國財經

受到股王蘋果、能源及零售股插水拖累，美股周二(20日)連續第二天急瀉，三大指數重創1.7%至2.2%不等。恒指昨裂口低開343點，初段進一步下探25494點，之後隨A股回穩收復失地並倒升，且以接近全日高位收市，報25971點，上揚131點(0.51%)。

個別教育股跑贏恒指，其中半新股皇岦(08105)單日飆63.5%，表現冠絕大市，並錄得三連升；中國春來(01969)炒高11.5%，楓葉教育(01317)漲約6%，希望教育(01765)亦有近4%進賬。

驟眼看來，教育股走勢似乎相當不俗，但實際上只是急挫後的技術反彈，只要把時間點拉長來看，便發現教育板塊早於今年5月至6月已見頂。根據EJFQ顯示，目前所有教育股長線勢頭均亮起紅燈，代表趨勢負面。

教育板塊年中由強勢股頓變弱勢股，與內地行業政策收緊不無關係，尤其是當局繼8月公布民辦教育促進法修訂稿，加強規管民辦非營利性學校的併購活動後，近日再推出針對民辦學前教育上市的新措施。

國務院上周四(15日)發布《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，主要目標是逐步增加公營幼兒園佔比，到2020年全國原則上達50%；而同期學前教育毛入園率及覆蓋率擬分別提升至85%和80%。

附【圖】所見，內地幼兒園長期以來均為民辦滲透率較高，2017年民辦幼兒園比例達62.9%，大幅拋離小學及高中的3.66%和12.2%，或反映民辦學前教育存在逐利行為。

所以，《意見》亦對營利及非營利性民辦幼兒園的資本化途徑採取限制措施，提出民辦幼兒園一律不准單獨或作為一部分資產「打包」上市，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，也不能藉發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。

本港上市教育股中，共6家涉足內地幼兒園業務，其中成實外教育(01565)擁有兩所幼兒園，博駿教育(01758)有6所，21世紀教育(01598)和宇華教育(06169)各8所，天立教育(01773)藉合約安排或委託安排營運6所，楓葉教育旗下也有19所幼兒園。

上述公司幼兒園業務佔收入僅3%至5%，惟未來營利性幼兒園因要應對更嚴格的財務、收費等方面的監管，再者上市公司無法通過收購有關資產來實現擴張，令幼兒園行業前景變得黯淡。

更甚的是，雖然有關措施只針對民辦幼兒園營運商，但中央數月內兩度收緊教育行業政策，且力度較預期大，市場憂慮日後可能有愈來愈多規管其他教育產業(如中小學)的新招出台。

換句話說，由於內地政策仍存在不確定性，投資者如見教育股近日略為反彈便想趁機追入，恐怕要承受的風險不輕。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容