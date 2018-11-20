中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報9743點，跌84點或0.86%。

台股今早低開39點，其後反覆下滑，低見9726點。其中，造紙股挫1.27%，金融股挫1.07%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要是跟隨隔晚美股走低，其中道指及標指挫逾1%，納指更瀉逾3%，因有傳蘋果削減3款新iPhone生產訂單，拖累蘋果概念股下滑，加上英國脫歐風波及中美貿易爭執仍未化解，投資者抱持觀望態度。

個股方面，重磅股鴻海收挫3.27%，台積電挫1.8%。