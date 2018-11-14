中國財經

中國銀保監會副主席王兆星表示，中國的金融業開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，金融開放的步伐不會停止和放慢，只會愈走愈快。

他強調，在當前極其複雜和不確定的國際和國內經濟環境下，中國更要堅定不移地、毫不動搖地來推進和擴大金融業的開放；中國的金融業開放必須與完善金融監管同行、並重。

王兆星表示，只有進一步擴大金融開放，才能增強金融的競爭與活力，才能進一步增強資金的有效供給，增加金融對實體經濟的支持，更有利於穩投資、穩就業、穩信心；才能提高資金的配置和使用效率，從國內外市場聚集更多的資本，促進產業結構的調整和升級；才能促進金融創新，促進金融科技的發展和運用，才能提高金融的效率性、可獲得性。

他指出，進入一個訊息時代，大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能已經得到廣泛運用的時候，金融業也應該擁抱這些新的科技的創新和發展，用這些新的金融科技來改進金融供給，來為廣大人民群眾提供更加便利、更加有效的金融服務，來滿足人民群眾對金融服務的要求。只有進一步擴大金融開放，才能促進國際協調與合作，促進全球的金融治理，促進共同努力防範金融系統性風險。

他認為，愈是面對複雜的經濟環境，愈是面對經濟下行的壓力，愈是面對保護主義、單邊主義的抬頭，中國更要堅定不移地來推進金融的開放。