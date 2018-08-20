中國財經

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布最新《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。截至今年6月底，內地網民規模達到8.02億，上半年新增網民2968萬人，較去年底增長3.8%；互聯網普及率57.7%。

手機網民規模達7.88億，網民中使用手機上網人群的佔比達98.3%。其中，手機支付用戶規模5.66億，半年增長7.4%。

今年上半年，網上購物、外賣和共享單車用戶規模分別增長6.7%、6%和11%。互聯網理財用戶規模1.69億，半年增長30.9%。