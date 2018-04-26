中國財經

發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自明日凌晨起，國內汽、柴油價格每噸分別提高255元(人民幣‧下同)和245元。本月12日時，已分別提高55元和50元。

中石油、中石化、中海油三大公司要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各級價格主管部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

發改委稱，正密切跟蹤成品油價格形成機制運行情況，結合國內外石油市場形勢變化，進一步予以研究完善。