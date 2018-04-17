中國財經

中國第一季經濟增長符合預期，國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)19.88萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.8%，增速與去年第四季相同。國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年GDP增長目標定在6.5%左右。

分產業看，第一產業增加值8904億元，按年增長3.2%；第二產業增加值7.75萬億元，增長6.3%；第三產業增加值11.24萬億元，增長7.5%。

今年首季規模以上工業增加值按年增長6.8%，略遜市場預期增6.9%，增速比首兩月回落0.4個百分點，與上年同期持平。3月規模以上工業增加值按年增長6%，遜預期增長6.3%；按月則增長0.33%。

內地首季發電量1.58萬億千瓦時，按年升8%。3月發電量5283億千瓦時，按年增長2.1%。

首季度全國固定資產投資10.08萬億元，按年增長7.5%，遜市場預期增長7.7%，增速比首兩月回落0.4個百分點，比上年同期回落1.7個百分點。

第一季社會消費品零售總額9.03萬億元，按年增長9.8%，勝預期增長9.7%，增速比首兩月加快0.1個百分點，比上年同期回落0.2個百分點。3月社會消費品零售總額按年增長10.1%，勝預期增長9.7%，按月則增0.73%。

國統局表示，總的來看，首季國民經濟延續穩中有進、穩中向好的發展態勢，支撐經濟邁向高質量發展的有利條件不斷積累增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎，但也要看到，國際環境不確定性上升，國內發展不平衡不充分問題仍然突出，改革發展任務艱鉅。

下階段，要以國家主席習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，按照政府工作報告部署，堅持穩中求進工作總基調，落實新發展理念，深化供給側結構性改革，大力實施創新驅動，進一步擴大改革開放，增強發展內生動力，引導穩定預期，推動經濟持續健康發展。