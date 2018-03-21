中國財經

內地傳媒報道，中國房地產業協會會長劉志峰表示，要把握「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，加快建立租購並舉的住房制度。他又表示，今年因城因地的調控政策不會放鬆。

房地產企業將商業用房改為租賃住房，重點發展長租公寓，劉志峰認為，隨着租售同權，土地供給、市場監管、金融稅收等政策進一步傾斜，未來租賃住宅市場將迎來快速發展。

另外，他亦提醒由於資金壓力增加，融資成本上升，房地產企業資金供應不確定性增加，呼籲房地產企業根據自身情況，制定合適的戰略。