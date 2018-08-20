今日 16:47
重要通告
港股直擊
雅迪控股(01585)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔利潤1.95億元(人民幣‧下同)，按年增長13.54%，每股盈利6.5分，不派中期息。
期內，收入為45.83億元，按年增長40.82%。
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