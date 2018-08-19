訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:00 重要通告 港股直擊

易生活控股與上海貓仕簽合作諒解備忘錄

易生活控股(00223)宣布，該公司、張薔與上海貓仕電子商務就戰略合作訂立為期五年的無法律約束力諒解備忘錄。

據諒解備忘錄，各方同意在業務及股權層面展開潛在合作，在業務層面上，各方將實行於供應鏈業務及高技術服務之相互合作，包括雲計算、大數據分析、人工智能等。在股權層面上，該公司可能考慮認購上海貓仕之新股權或收購上海貓仕現有股東股權。

上海貓仕為一家根據中國法律成立之公司，其核心業務主要為社區線上線下電商營運，專營中國二三四線城市。張薔現時實益持有上海貓仕之70%股權。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。