重要通告 港股直擊

易生活控股(00223)宣布，該公司、張薔與上海貓仕電子商務就戰略合作訂立為期五年的無法律約束力諒解備忘錄。

根據諒解備忘錄，各方同意在業務及股權層面展開潛在合作，在業務層面上，各方將實行於供應鏈業務及高技術服務之相互合作，包括雲計算、大數據分析、人工智能等。在股權層面上，該公司可能考慮認購上海貓仕之新股權或收購上海貓仕現有股東股權。

上海貓仕為一家根據中國法律成立之公司，其核心業務主要為社區線上線下電商營運，專營中國二三四線城市。張薔現時實益持有上海貓仕之70%股權。