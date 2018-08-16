重要通告 港股直擊

聯想集團(00992)公布，截至6月底止第一季業績，扭虧為盈賺7704.4萬美元，高於市場預期的6620萬美元，每股基本盈利0.65美仙。去年同期虧損7229萬美元。

期內，收入119.13億美元，按年增長18.98%，創季度新高，連續第四個季度保持增長勢頭；毛利率按年升0.1個百分點至13.7%。

首季度，智能設備業務除稅前溢利3.21億美元，按年增長1.7倍，主要由於個人電腦和智能設備業務季內盈利大幅提升，收入按年增長14%至99.54億美元。

當中，個人電腦和智能設備業務除稅前溢利按年增長43%至4.18億美元，收入按年增長19%至83.08億美元；移動業務方面，若撇除期內會計處理衍生的併購相關非現金費用，除稅前經營虧損6500萬美元，較去年同期的1.29億美元虧損改善，收入則按年下降6%至16.46億美元，銷量按年跌8%，按季則升12%。

數據中心收入按年增長68%至16.29億美元，若撇除會計處理衍生的併購相關非現金費用，該業務除稅前經營虧損3300萬美元，較去年同期虧損1.14億美元改善。其他商品和服務的收入3.3億美元。

集團表示，在智能設備業務方面，將藉行業整合機會，推動遊戲電腦、輕薄、視覺電腦和工作站等高增長細分市場的增長，又繼續投資並開發新一代智能功能，並快將推出市場，為市場帶來更多創新產品。集團將繼續加強拉丁美洲及北美等核心市場，專注於具盈利的市場，並繼續調整其在主要新興市場的策略如印度及中國等。