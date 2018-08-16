今日 07:36
重要通告
港股直擊
中國農產品交易(00149)公布，截至6月底止中期業績，期內虧損收窄至8723.4萬元，每股基本虧損0.01元，不派息；去年同期錄得虧損9580.5萬元。
上半年營業額約3.27億元，按年下跌10.54%。
騰訊少賺2% 神話破滅震冧ADR
今日信報
金管單日接117億港元 走資復熾
超級食物有幾超級？
占飛
｜
今日信報
騰訊放榜嚇人 估值遊戲玩完
習廣思
｜
今日信報
炒業績事與願違 高P⁄E股輪流沽
陸文
｜
今日信報
美股有機挑戰新高
梁振輝
｜
財富管理
Logistics startup Lalamove seeks to expand in Malaysia
HKEJ｜ EJ Insight
FiveAI自駕車倫敦路試 鋪路明年底推無人的士
StartupBeat
美國制裁中俄企業 涉違經濟制裁北韓令
國際財經 ｜ 今日 01:20
騰訊震散中美科技股 納指收挫1.23%
國際財經 ｜ 今日 05:21
土耳其獲卡塔爾投資150億美元
國際財經 ｜ 今日 00:05
中概股集體插水進入技術熊市 騰訊ADR較港低7%
中國財經 ｜ 今日 00:50
憂美土關係惡化 美股跌幅擴大
國際財經 ｜ 昨日 22:59
騰訊:手遊收入下跌非長期趨勢
香港財經 ｜ 昨日 23:14
離岸人民幣曾挫589點子 逼近6.96元關口
中國財經 ｜ 今日 00:13
金管局再承接逾50億港元沽盤
香港財經 ｜ 今日 06:40
夜期續瀉525點 最新報26705點
港股直擊 ｜ 昨日 22:35
中鋁半年多賺15% 不派息
重要通告 ｜ 昨日 22:14
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞