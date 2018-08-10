今日 23:16
重要通告
港股直擊
同方泰德(01206)公布，截至6月底止，中期盈利7250.9萬元(人民幣‧下同)，按年增13.31%，每股盈利9.27分；不派息。
期內，收益7.87億元，按年增22.52%。
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