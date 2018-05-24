重要通告 港股直擊

新秀麗(01910)公布，對於Blue Orca Capital(殺人鯨資本)對其作出的若干指控，該公司認為實為片面之詞，並具有誤導性，指該報告中所作結論並不正確。

該公司表示，將酌情於適當時候提供更多訊息。就該報告中提及的具體指控，該公司認為其中並無任何需要披露的內幕消息。

該報告可能旨在蓄意打擊對該公司及其管理層的信心，並損害該公司的聲譽，將保留對Blue Orca Capital及/或對該報告負責的人士採取法律行動的權利。

該股將於明日復牌。