重要通告 港股直擊

TCL多媒體(01070)公布，截至3月底止，首季營業額約108.53億元，按年上升27.98%，創近5年最大升幅；毛利則增長28.76%，至17.19億元。

期內，LCD電視機售出約637.4萬部，按年增長35.56%，創近5年最大增幅；中國市場LCD電視機銷量上升9.66%，至約243萬部；海外市場則增長58.65%，至約394.4萬部。

毛利率穩定增長，整體按年提升0.1個百分點，至15.8%；而中國和海外市場分別提升1.6和0.7個百分點，至21.1%和11.4%。