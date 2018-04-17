今日 12:16
重要通告
港股直擊
中國建築國際(03311)公布，截至今年3月底止首季經營溢利及應佔合營盈利約16.85億元，按年增16.28%。
期內，營業額116.18億元，按年增9.5%。
李嘉誠6億增持921萬股長實
今日信報
一手大碼豪宅六買賣涉6.5億
北上拍網絡電影 「甜筒輝」賺熒幕初吻
譚淑美
｜
今日信報
降關稅利經銷商 正通永達伺機買
伊馬仕
｜
今日信報
美股恐成派貨格 低成本博金價升
畢老林
｜
今日信報
China bank goes staffless at a branch; robots replace tellers
Mark O'Neill｜ EJ Insight
百度領投自駕車企 入股智行者 北京福建路測
StartupBeat
以高息股ETF自製年金 3個考慮
陳慧雅
｜
財富管理
金管局第六度入市 再買入57.7億港元
香港財經 ｜ 今日 07:49
索羅斯傳沽空挪威航空慘敗 一天蝕四成
國際財經 ｜ 今日 11:47
美制裁中興 商務部:隨時採措施維護中企
中國財經 ｜ 今日 09:32
恒指拗腰抽升過百點 手機股弱
港股直擊 ｜ 今日 10:31
零售轉佳 道指高收212 曾彈315
國際財經 ｜ 今日 05:42
【EJFQ信析】走資停不了 港息6月上
即巿股評 ｜ 今日 07:00
白宮:特朗普提名克拉里達為聯儲局副主席
國際財經 ｜ 今日 02:34
歐盟要求美國就鋼鋁關稅措施賠償
國際財經 ｜ 今日 02:13
內地首季GDP今出爐 料增6.8%
中國財經 ｜ 今日 06:00
內地第一季GDP增6.8% 符預期
中國財經 ｜ 今日 10:26
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞