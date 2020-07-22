 
熱門：

今日 10:47 重要通告 港股直擊

正通汽車建議修訂部分貸款還款到期日

正通汽車(01728)表示，對於有媒體報道指公司結欠本金3.8億美元(根據綠鞋機制獲行使增加至4.15億美元)的定期貸款融資之尚未償還分期還款存在違約，該公司建議修訂部分貸款還款到期日至明年1月。

正通汽車稱，鑑於新冠病毒疫情影響，公司先行建議貸款方修訂支付貸款本金25%的第3期還款到期日，由今年7月20日修訂至明年1月19日。討論在建議性進展中，各方預計於未來數周內將修訂7月分期還款的還款日期。

另外，根據有關貸款的融資協議條款，公司已分兩期按時償還貸款本金的30%及其應計利息。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads