港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指連升第二日，不過尾市升幅收窄，收報26840點，升159點；納指更倒跌。港股昨日以全日最高位收市，收升577點，突破10天線，今早則一度回吐過百點。

恒指低開60點，報25575，之後反覆向下，暫時見最多跌147點，低見25488，在10天線(約25508)附近爭持。之後內地股市向好，帶動大市由跌轉升。恒指曾倒升37點，報25672；截至10時10分，恒指升5點，報25640。

國企指數倒升26點，報10472。

內地股市早段向好，上證指數報3338，升17點或0.52%。

恒指公司下周一推出恒生科技指數，「ATM」昨日急升，今早略回吐。騰訊(00700)昨日急升近8%，今早低開2%報553元，最新跌0.4%報561.5元。

阿里(09988)吐近2%；美團(03690)挫3%報198.9元。京東(09618)亦挫3.6%。

港交所(00388)昨日急升9.8%，今早高見380.8元，再創上市新高。

國際油價隔晚上升，紐約期油及布蘭特期油均高收超過2%，加上憧憬出售資產予國家管網公司，石油股受追捧。中石油(00857)急升逾7%，「三桶油」中表現最好；昆侖能源(00135)急升9%。

金價創近九年高，銀價更急升近7%。金礦股高開，山東黃金(01787)急升6%；中國白銀(00815)急升兩成。

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