港股直擊 即巿股評

噚日見四大「財」子ATMX因為條恒生科技指數升得咁開心，甫開市各自有幾個percent升幅，就更係唔執輸啦，最終見美團(03690)日線圖比其餘三隻都落後咗少少，於是就揀咗隻美團牛(56711)。結果我都懶得計個賺幅，完場見美團由朝早開市時升4.x%，到下晝時已經見升8.x%；隔離阿里(09988)同騰訊(00700)噚日朝早開波升5.x%，同一時間計兩隻嘢升6.x%，埋單都係7%多啲，以中途嚟計，美團呢下追上確實不是省油的燈。

依家9點31分，繼續Home office嘅日子；恒指開市無耐，依家做緊25562點，跌73點，10天線(25499點)仍然守得住。

望望恒指牛熊證街貨圖先，熊證最貼價為25600至25699點，呢度有相當於90張期指；再上多一層，即25700至25799點呢度，就有454張期指，重貨區仍然好遠，喺26800至26899點，屬第13層街貨層，有相當於708張期指。

至於牛證方面，今日見到有六層新增牛證街貨層出現，最貼價上移到25300至25399點，呢度有相當於214張期指。而重貨區都有少少區，係屬於第9層嘅24500至24599點，呢度有相當於937張期指。

拉遠少少個日線圖，其實恒指整體形態都仲係上行中，再上嘅話就要挑戰250天線/牛熊分界線(25963點)，一旦成功恒指唔單止可以上返牛區，仲有機會向前多一步，向保歷加通道頂部(26499點)挑機。

如果用咁遠嘅策略，基本上可以用一隻期長嘅Call去部署，一來免打靶危機，二來期長可減低時間值損耗；但唔好忘記依家仲有界內證呢個選擇，比起Call嚟講會更加安全，因為最少都仲有$0.25賠返比你。恒指界(47855)，上限價24000點，下限價29000點，中間價26500點，以目前恒指現價計，(47855)屬界內，現水平離下限約6.14%，出年6月29日到期，呢條魚真係放長線呢。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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