港股直擊 即巿股評

港股昨日在成交配合下急升逾五百點，資金追入龍頭科技股，料下周一登場的恒生科技指數續成市場焦點，「ATM」短期爭破頂。

隔晚美股收市個別發展，美國企業業績理想，治療新冠病毒疫苗研發有進展，加上投資者預期美國將出台新一輪刺激經濟措施，對美股有支持。道指連升第二日，不過尾市升幅收窄，收報26840點，升159點或0.6%。納指受科技股下跌拖累，創出10839點的紀錄新高後轉跌，收報10680點，跌86點或0.81%。標普500指數三連升，收報3257點，微升5點。年初至今，納指升一成九；標普500指數目前距離2月底觸及的紀錄收市高位不到4%。

能源股全線上升，雪佛龍升7.2%，收報91.39美元，是表現最好的道指成分股。國際油價收市上升，紐約期油及布蘭特期油均高收超過2%，紐約8月期油收報每桶41.96美元，升1.15美元或2.82%，連升第二日。

電動車生產商Tesla被摩根大通將投資評級下調至「表現與大市一致」，Tesla股價跌4.5%。

投資者關注歐美正醞釀推出大規模刺激經濟政策，美國財政部長努欽表示，總值達1萬億美元的刺激經濟計劃正開始制訂，同時美國國會由周二至周五將繼續討論新一輪財政刺激方案。

疫情持續，加上市場擔心歐盟領袖就復甦經濟的財政刺激方案達成共識，可能引發通脹，刺激避險需求上升，推高金價。紐約8月期金連升第三日，創2011年9月以來收市新高，收報每盎斯1843.9美元，升幅1.46%。9月期銀收市升6.8%，每盎斯報21.557美元，是2014年3月以來最高。

在美國買賣市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報37.45元，較本港收市低0.05元；昨日大升近8%的騰訊(00700)報564元，觸及之前創出之上市新高，ADR收報554.08元，低9.92元；國壽(02628)ADR收報19.41元，低0.13元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報8.71元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報2.72元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報3.34元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.21元，低0.19元；聯通(00762)ADR收報4.48元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報2.26元，無升跌。

ADR港股比例指數報25408，較周二恒指收市低227點或0.89%。港股昨日在科技股推動下，恒指以全日最高位收市，收報25635點，升577點或2.3%，突破10天線(約25555點)。「黑期」今早最新跌約60點在25500點附近。

焦點股份

雅生活服務(03319)預期中期利潤總額及股東應佔利潤，按年增長不少於五成及三成半。

IMAX中國(01970)發盈警，預期上半年淨虧損3400萬至3600萬美元，對比去年同期淨利潤2400萬美元。

六福集團(00590)公布，受疫情的持續影響，截至3月底止第一財季，整體同店銷售按年下跌71%。

特步國際(01368)公布中期盈利將按年減少約45%至55%；去年同期盈利4.63億元人民幣。

歐舒丹(00973)公布截至6月底止3個月銷售淨額2.74億歐羅，按固定滙率計算，按年下跌22.2%。

富智康集團(02038)預期截至6月底止中期綜合淨虧損約1.05億元(美元‧下同)或以下；去年同期綜合淨虧損為8383.9萬元。