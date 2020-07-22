即巿股評 港股直擊

英國外相藍轁文周一（15日）在國會宣布，即時及無限期暫停與香港實施了超過三十年的引渡條約，英國亦停止向香港出口煙霧彈等用以控制人群的裝備，以及潛在致命武器和彈藥。英國亦會將自1989年「六四事件」後生效的針對中國內地武器禁運適用範圍擴大至香港。

至於較早前宣布的放寬合資格或持有BNO護照的約三百萬港人留英期限，為申請成為公民鋪路的措施，最快明年生效。藍轁文表明，措施是回應北京當局（實施《港區國安法》）違反《中英聯合聲明》的國際承諾，但在控制新冠肺炎疫情等國際議題仍會和中方合作。

首相約翰遜也明言不會完全放棄（completely abandon）與中國交往政策，也不會讓所有事「條件反射」般恐華（knee-jerk Sinophobe），他指出「有些人是自動反華，我們只是嚴重關切。我們會作出針對性的回應，有需要時會強硬，但會繼續交往。」約翰遜說，中國是巨大的地緣政治因素（a giant factor of geopolitics），這個巨大因素關乎我們兒子以至孫子一輩的生活。

英國在美國國務卿蓬佩奧抵埗倫敦訪問當日宣布制裁香港措施，難免使人猜想是特意安排，但總統侵侵上周二對《港區國安法》作出回應後，華府已將壓制中國的焦點移至南海。蓬佩奧日前批評，中國有關擁有南海主權的聲索並不合法；國防部長埃斯珀則聲明「美國海軍忠實、盡責、專業地執行維護航行自由的行動，在全球任何有爭議的海域，不僅是南海。」英國將香港問題向蓬佩奧送上見面禮，但沒有像「五眼聯盟」成員例如澳洲就南海問題表庇，也許是有意避重就輕的政治盤算。

返回港股，周二恒指大幅高開370點，稍稍回吐至25378點即發力再升，並以25635的全日高水平收市，升577點或2.3%；收復10天線。

恒指由7月9日至上周五連出七支陰燭的「肉酸」形態，巧合的是，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，亦於7月9日以2.2%觸底，反映強勢股買盤的強勢股指數，同樣在當日以81.1%的近年高位見頂。在恒指「7連陰」期間，弱勢股指數只升了3.8個百分點至6%，強勢股指數則跌至63.3%，仍遠高於40%的預示恒指有急跌風險的警戒線，可見恒指這段時間反覆下跌只是由於買盤收斂，加上蟹貨鬆綁以及獲利回吐（見7月20日「搏拳實錄」）造成。

恒指前日剛結束「7連陰」，昨天即裂口抽升，有機會是已蟄伏多日的好友開始反撲（25500至26000點的原本是純紅色成交量密集區昨天「染綠」）。雖然恒指又再升穿1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，但估計TrendWatch通道短期便會由下降轉上升，因此不用太擔心恒指會顯著超買調整。老徐仍揸住24800點、25200點的short put，以及25578點long期指單邊重手好倉，等待恒指見7月下半個月高位。

老徐