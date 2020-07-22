即巿股評 港股直擊

今年投資市場出現V形反彈的次數特別多。納指於周一(20日)再創收市新高，3月以來展開的升浪，至今幾乎沒遇過調整；中國GDP則由首季萎縮到第二季回復增長，不少經濟數據都較年初低位大幅改善。不過，論「V彈」力度最強勁，非紐約油價莫屬，3個月前破天荒錄得負值，至今已企穩每桶40美元，期間漲幅跑贏各類資產。

油價上行是由一連串好消息帶動，首先是產油國削減供應逐步奏效。OPEC+於4月中達成歷來最大規模減產協議，每天供應減少約2000萬桶，據國際能源署(IEA)資料，OPEC+減產效率達到108%，超標完成，油市供求失衡改善，庫存漸漸消耗。早前石油儲存空間不足是導致油價瀉至負值的元兇，這短期因素已有所紓緩。

供應減少之際，需求亦從谷底復甦。新冠肺炎大流行，世界各國3月開始陸續實施前所未有的封鎖舉措，經濟近乎停擺，能源消耗大減，隨着部分國家的疫情降溫，商貿活動恢復，石油需求預期趨增。

此外，各國央行傾力「放水」救經濟，市場流動性充裕，對不同資產皆有支持作用，油價喘穩，有助吸引資金湧入。

然而，上述利好因素其實甚為脆弱。IEA最新月度報告上調了全球下半年石油需求預測，2020年平均每日消耗量為9210萬桶，較之前的估計提升40萬桶，比去年仍下降790萬桶。附【圖】所見，油市在第三季終於求過於供，惟主要是減產所致，如各產油國不嚴格執行協議，過剩問題隨時捲土重來。

俄羅斯3月拒絕減產，沙地立即劈價傾銷報復，引發油市崩盤，兩大產油國迫於形勢暫息干戈，但要長期保持良好合作關係已不大可能，一旦再度角力，必然翻起新一浪衝擊。值得一提的是，美國頁岩油企業被指是「沙俄油戰」針對的目標，於本輪油價波動中確實受創極深，據統計，2020年第一季申請破產的頁岩油相關企業錄得5家，第二季更猛增至18家。

事實上，油企整合潮已正式啟動，雪佛龍(Chevron)周一以50億美元收購Noble Energy，為新冠肺炎疫情迄今最大宗石油業併購。雪佛龍股價在消息公布後回落，或許是投資者看淡交易帶來的效益，亦可視為股價早前V彈後借好消息回吐。油價急瀉已使不少油企經營陷於困境，併購應陸續有來。

油企大型併購的消息並未能刺激油價上衝，因為油市面對的最主要不明朗因素依然是疫情。北半球踏入夏季，多地卻爆發肺疫第二波或第三波，雖然不時傳來疫苗研發有進展，但這類消息用作短炒尚可，疫苗真正面世，樂觀估計仍需數月。下半年環球經濟無法完全復甦，能源需求在明年之前勢難復舊觀。

換句話說，油價目前只靠流動性帶來短期支持，從基本面看未必有力再上。

信報投資研究部

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