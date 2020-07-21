即巿股評 港股直擊

除了指數分析外，我們亦經常分享個股的分析。

首先，當然是要選出質素夠好的股票，通過初步的基本面的篩選之後，從中再用技術分析進行篩選。

最後通過人腦判斷，選出最符合條件造好的股票。

大部分可以通過電腦程序完成，在尋找選股「定式」的過程中，與一位股票市場打滾十七年的資深投資者進行過交流。

他通過多年的實戰經驗告訴我選股定式的原理，他表示過去這麽多年炒賣個股成功率超過八成，通過這個方法炒股幾乎沒有過虧損。

我知道這並非誇大其詞，這是通過非常嚴謹的選股條件，並且一定程度上追求穩健而情願放棄一些賠率更好但勝率不夠高的機會。

因爲無可避免會遇到熊市，大多數股票下跌的日子裏，原來還更適合。牛市的戰法要略有不同，機會反而還少一些。

無論使用何種方法，高概率交易都免不了就是多因子結合，無論是形態價格資金流，還是時間，還是基本面因子，只有多因子結合才有高概率。

今日就舉一個簡單例子，江恩提出過一種簡單但十分有效的形態叫做Gann pull back pattern。

江恩觀察到一段主流趨勢中途會出現三根相反的調整綫，不需要是連續三根，而符合條件的三根調整綫將形成一個次級調整入市位。

這就可能形成順勢交易中的入市位。

我就經常利用主流趨勢中途出現的回調入市或者加倉。

今年年初開始講到口水乾的科技股主流趨勢，阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)主力個股，又出現了多少次回調入市位呢。參考附圖騰訊最近三個月江恩回調形態入市位。

這就是贏錢大道，而不是那些隔幾日轉勢的小道。