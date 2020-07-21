即巿股評 港股直擊

環球新冠病毒確診病例已例超過1460萬宗，因而致死的人數更直迫61萬；遺憾地，有的國家（和地區）要面對第二波疫情爆發的風險。其中在亞太區，香港過去兩周急增500餘宗本土個案，當中有近半數案例是源頭不明；日本每日新增感染人數就回升至200人以上，但首相安倍晉三己表明暫時無意再次宣布緊急狀態；至於澳洲維多利亞州，就因為新增病例急速反彈，需要強制居民外出時配戴口罩。儘管環球疫情帶來的威脅依然嚴峻，但市場對這些壞消息基本上是置之不理，特別是疫情最嚴重的美國雖然隨著多個州份重啟經濟而惡化，反而相對著眼於疫苗研究有正面進展和確診人數的增幅有所放緩之上。

另一方面，美股進入業績期。根據FactSet Research的統計，到周一（20日）為止有約一成的標指成份股企業公佈了第二季度的業績，盈利按年倒退的幅度高達45％；然而，由於第一季度僅有65％的企業的業績優於分析師的預期（實際上是自2009年以來最低的百分比），低於過去平均的75％。若然，第二季度的情況與上季情況相反，即分析師（過於悲觀）高估了疫情的影響，更多上市公司的業績都超出了市場預期，那麼美股應該仍有動力向上。

當然港股周二（21日）高收，除了納指破頂帶動市場情緒向好以外，兩個利好的消息也是支持升市的原因。首先，恒指服務公司下周將推出有「港版納指」之稱的恒生科技指數，除了拉升港交所（00388）以外，也帶動了該指數成分股狂飆。另一個利好市場氣氛的原因，相信是阿里巴巴（09988）的螞蟻集團啟動在香港主板和上海科創板上市。據報導指，其估值將高達2000億美元，打破去年沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美290億美元的紀錄，成為全球史上最大型的IPO集資。而隨著上述兩個催化劑的推動，相信港股這浪牛市的「最後派對」也隨之而開始。

今次炒的中概股回歸、科技巨企IPO（估計往後還將有「抖音」、「今日頭條」、「TikTok」的母公司字節跳動）、亞洲版的納斯達克等主題，勢將令港股成為最熾熱的集資年份。而事實上，在集資和成交最異常愈暢旺的時候，往往很多時與大市轉角的年份都非常接近，例如2007年、2015年等。不過，正如早前提過Tesla的教訓，太早睇淡係死罪，錯過良機，就恐怕蘇州過後無艇搭。但有一點要注意的是，由於不少本地企業的基本因素已今非昔比，所以要博也只會揀中資股，其他過氣的本地藍籌股基本上可以置之不理。

（筆者及相關人士持有港交所、阿里巴巴的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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