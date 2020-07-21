港股直擊 即巿股評

恒生指數公司下周一推出恒生科技指數，新經濟股炒起，帶動大市氣氛，恒指收市急升577點，收報25635點，成交增至超過1600億元。

摩根大通對今日本港論證市場表現發表評論，今日新經濟股相關窩輪及牛熊證產品交投活躍，合稱「ATMX」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)相關資產的輪證成交額達72億港元，較上個交易日增加約18%，當中單是騰訊及阿里巴巴的窩輪成交額已佔整體認股證市場交投近40%*。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓指，投資者對新經濟股相關輪證興趣持續增加，今日亦收到不少初接觸窩輪的投資者查詢相關部署，相信隨著恒指科技指數的推出，投資者對科技股相關輪證的關注度會進一步上升。

據摩根大通即市資金流向顯示，ATMX中，今日以阿里巴巴認購證資金淨流入最為顯著，或反映投資者追落後意欲較高。條款選擇上，以行使價介乎288至300元、明年初到期的產品較受歡迎。

同時，由於新經濟股今日普遍抽升，市場上不少Call輪出現「價升Vol升」的情況，即輪證價格跟隨正股升勢外，同時受惠於引伸波幅上升，假如此趨勢持續，或對Call輪持有者較為有利。惟風險在於如正股短期內表現牛皮，引伸波幅或有回落風險。

* 資料來自香港交易所及摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部；數據截至2020年7月21日