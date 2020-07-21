重要通告 港股直擊

六福集團(00590)公布，受疫情的持續影響，截至3月底止第一財季，整體同店銷售按年下跌71%。期內，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌67%及77%。

踏入6月份，由於香港市場與內地市場的零售氣氛逐步改善，自營店的整體同店銷售跌幅從4及5月份的76%，收窄至6月份的58%。

由於港澳地區尚未全面通關，六福指，港澳首季同店銷售按年跌76%，6月份同店銷售跌幅收窄至62%。首季黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌72%及81%。另外，港澳於季內的零售銷售額按年計約有78%跌幅。

內地市埸方面，六福說，店舖在季內大部分已恢復營業，加上顧客購買意欲逐步回升，錄得較港澳較少的跌幅。內地「六福」自營店於首季同店銷售跌40%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌45%及32%。

截至6底，該集團全球共有178間「六福」自營店，包括107間設於內地、49間設於香港、11間設於澳門及11間設於海外。連同1876間內地、1間柬埔寨及2間菲律賓的品牌店，在全球共有2057間「六福」店舖，加上66間位於內地的其他品牌店舖，全球共有2123間店舖。

另外，由於預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，集團將會在2021財政年度於香港淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇，而於內地目標淨增長將不少於150間「六福」店舖及50間新品牌店舖，主要為品牌店。